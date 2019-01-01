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دوري الخليج العربي

محمد عبدالرحمن يخضع للفحص الطبي في كرواتيا

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خضع لاعب فريق العين، لفحوص طبية في العاصمة الكرواتية زغرب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

بدأ اللاعب الدولي الإماراتي محمد عبدالرحمن فترة العلاج من الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخراً وغاب بسببها عن المباريات.

وخضع لاعب فريق العين، لفحوص طبية في العاصمة الكرواتية زغرب التي وصلها نهاية الأسبوع الماضي.

ويستكمل اللاعب مراحل التعافي من الإصابة التي حرمت العين جهوده حتى نهاية الموسم الحالي 2018\2019.

محمد عبدالرحمن كان قد خضع في منتصف شهر مارس الماضي لعملية جراحية في الظهر، وهي الإصابة التي عانى منها اللاعب.

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يُذكر أن نادي العين لا يعيش أفضل مواسمه بعدما تأكد خروجه رسميًا من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا، وكذلك خسارة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.

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