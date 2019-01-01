محمد عبدالرحمن يخضع للفحص الطبي في كرواتيا

خضع لاعب فريق العين، لفحوص طبية في العاصمة الكرواتية زغرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ اللاعب الدولي الإماراتي محمد عبدالرحمن فترة العلاج من الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخراً وغاب بسببها عن المباريات.

وخضع لاعب فريق العين، لفحوص طبية في العاصمة الكرواتية زغرب التي وصلها نهاية الأسبوع الماضي.

💢 لم يتم بعد الوقوف على مدى إصابة عبدالعزيز الجبرين نجم العالمي

✨ أفضل لاعب في مواجهة #النصر_الوصل لم يُكمل المباراة نظرًا لتعرضه للإصابة في الدقيقة 79' وينتظر جمهور الفريق الفحوصات للاطمئنان على لاعبهم 🙏 pic.twitter.com/BxC7hLrLaB — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

ويستكمل اللاعب مراحل التعافي من الإصابة التي حرمت العين جهوده حتى نهاية الموسم الحالي 2018\2019.

محمد عبدالرحمن كان قد خضع في منتصف شهر مارس الماضي لعملية جراحية في الظهر، وهي الإصابة التي عانى منها اللاعب.

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يُذكر أن نادي العين لا يعيش أفضل مواسمه بعدما تأكد خروجه رسميًا من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا، وكذلك خسارة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي.