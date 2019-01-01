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محمد صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب المصري

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حصل على إجازته بناء على اتفاق تم مع المكسيكي خافيير أجيري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن انضمام اللاعب محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

صلاح كان قد حصل على إجازته بناء على اتفاق تم مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

التقارير أشارت إلى أن صلاح قد يشارك في التدريبات المسائية للفراعنة خلال معسكرهم الحالي بالاسكندرية.

وكان أيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري قد أشار إلى أن إجازة صلاح التي حصل عليها نظرًا لأن اللاعب أنهى موسمه بشكل متأخر، عكس باقي المحترفين، وقد لا يحصل على راحة كافية حال تأهل منتخب مصر لنهائي أمم أفريقيا.

أجيري كان قد أكد أن كل لاعب سيتم وضع برنامج خاص له، ويتم التعامل معه بشكل منفرد فيما يخص الراحة والإعداد البدني، وهذا أمر طبيعي بسبب اختلاف مواعيد المباريات المختلفة للاعبين.

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ومن المنتظر أن يغيب صلاح عن المباراة التي تخوضها مصر أمام تنزانيا الودية بسبب ضيف الوقت.

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