خاص جول - محمد عطوة حائر بين القطبين والكويت الكويتي يغازله بعرضٍ مغرٍ

عبده الليثي
قدم محمد عطوة مدافع نادي الرائد السعودي مستوى مميز مع فريقه الموسم الماضي مما جعله هدفًا لأكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لضمه لتدعيم خطف الدفاع.
وكان الرائد قد ضم عطوة من الاتحاد السكندري، بعد إشادة كبيرة وهو ما قدمه بالفعل مع النادي السعودي في أول مواسمه.
ووفقًا لمصادر خاصة لـ"جول" إن محمد عطوة عقد جلسة مع أحد المسؤولين بالنادي الأهلي، رغبة من الأحمر في تدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.
ويرغب الأهلي في ضم عطوة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع الرائد في الموسم الماضي، خاصًة أن عقده انتهى مع ناديه السعودي، وبالفعل قدم مسؤولي النادي الأحمر عرضًا للاعب.
وكانت تقارير أشارت مؤخرًا أن الزمالك يرغب في التعاقد مع عطوة أيضًا ولكن لم ترتقي المفاوضات إلى الطابع الرسمي حتى الأن.
وينافس كلًا من الأهلي والزمالك على ضم عطوة نادي الكويت الكويتي، الذي قدم عرضًا مغريًا للاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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وتمتلك اللاعب في الوقت الحالي الحيرة ما بين العودة إلى الدوري المصري والاختيار بين الأهلي والزمالك، أو قبول عرض الكويت الكويتي المميز ماديًا.
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