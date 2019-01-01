محمد خلفان الرميثي : سأستثمر 320 مليون دولار لتطوير كرة القدم في آسيا ولا مانع من زيارة قطر

مؤتمر صحفي عالمي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العالمية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ظهر اليوم، بمتحف اللوفر في أبوظبي، عن برنامج ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة 2019-2023.

وتم ذلك في مؤتمر صحفي عالمي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، الذين أكدوا حضورهم لتغطية الحدث، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات الرياضية المهمة.

وفي بداية تصريحاته قال الرميثي في تصريحاته : "آسيا تشهد تقدمًا عالمياً مالياً وتقنياً أما كرة القدم فلم يتم تطوريها، ولعبة كرة القدم الآسيوية استغلت بشكل سيء وبيعت وأرى أن آسيا تستحق منا الأفضل".

الرميثي أضاف خلال المؤتمر الصحفي في تصريحاته : "حان وقت التغيير في آسيا، وآن وقت العصر الجديد".

💢 الشغف لا يموت، أنت تقرر إما أن تفقده أو لا، لكن هو لا يموت



هؤلاء الشباب مثلنا جميعًا عاشقي لـ هذا الجلد المدوّر الساحر ⚽️ حال فقدانهم للنظر بينهم وبين مشاهدة المباراة، لكنهم وجدوا طريقة لمشاهدتها🙏❤️



( 🎥 : @_SJPeace_) pic.twitter.com/zb90v8HVOw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وعن ما سيقدمه الرميثي خلال الفترة المقبلة : "أتعهد بجعل كرة القدم عادلة مالياً حيث سأستثمر 320 مليون دولار لتطوير اللعبة، وأتعهد بمليوني دولار لكل اتحاد وطني منتمي للاتحاد القاري".

وأضاف القائد العام لشرطة أبو ظبي السابق تصريحاته : "أتعهد بمنافسات شاملة وعادلة لكل فئات الأعمار، وأريد لكل شاب وفتاة أن يكون لديه فرصة للعب".

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وأكمل المرشح الإماراتي : "وعدي لكم أن قيم النزاهة والشفافية والاحترام ستكون جزء من سياستي في إدارة الاتحاد الآسيوي في حال كسبت الانتخابات، وستكون هناك شراكات تجارية لدعم موارد الاتحاد القاري، وسنخصص 25% من إيرادات الاتحاد لكرة القدم النسائية".

وحول طريقة إدارة الاتحاد الآسيوي في حال الفوز بالانتخابات قال : "سأضمن لكم استقلالية الاتحاد بأخلاقياته وبوجود مكاتب إقليمية في كل منطقة، وكل الرياضات تتحسن إلا كرة القدم لذا التزامي سيكون تطويرها وسترون ذلك بعد سنوات من عملي في حال فزت بالانتخابات".

وأكمل الرميثي قائلاً : "لا أريد من أشخاص محددين أو دولة واحدة تتحكم بالاتحاد الآسيوي وسأضمن العدالة مع 46 اتحاد وطني"

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وحول إمكانية زيارة قطر خلال الفترة المقبلة في حال الفوز برئاسة الاتحاد الآسيوية قال : "من الطبيعي أن أزور قطر كرئيس للاتحاد الآسيوي وأنا سعيد أنهم جاؤوا بكأس العالم لمنطقتنا".

وأنهى الرميثي تصريحاته : " سأقدم استقالتي بعد عام واحد من فوزي برئاسة الاتحاد الآسيوي إذا لم أقم بتحقيق وعودي، فهذا الكرسي لن يأخذني للسماء".