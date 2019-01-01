الرميثي من لبنان: نريد إعادة اكتشاف كرة القدم في آسيا

المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الآسيوي يعمل على طرح أفكاره ومشروعه الانتخابي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختتم محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي جولته الأولى في غرب آسيا، وتضمنت الجولة كلًا من البحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق ولبنان، وقد التقى خلالها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وتناول اللقاء الذي جاء وديًا العلاقات الاستثنائية بين الإمارات ولبنان.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية أن الرميثي التقى كذلك خلال جولته سعد الحريري ورئيس الوزراء اللبناني وتطرق اللقاء إلى أهمية رسالة الرياضة في نشر قيم التسامح والمحبة والسلام بين الشعوب، وأشاد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء بما تحققه الإمارات من نجاحات كبيرة على الساحة العالمية، من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى منها مونديال أندية العالم، وكأس أمم آسيا ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تنطلق 14 الجاري في أبوظبي.

وأشاد الرميثي بجهود سعد الحريري الكبيرة من أجل دعم مسيرة الشباب والرياضة، وحرصه على توفير كل الإمكانات لقناعته بأهمية الرياضة في بناء أجيال تساهم في مسيرة التنمية وتحقق الإنجازات للرياضة اللبنانية.

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وعرض الرميثي خلال زيارته وخاصة اجتماعه مع هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكدًا أن كرة القدم الآسيوية بحاجة إلى انطلاقة جديدة في المرحلة القادم لتتقدم إلى مقدمة السباق مع أوروبا وأمريكا الجنوبية، مضيفًا "رغم كل ما تملكه آسيا من مواهب وإمكانات وقدرات ومنشآت وشغف وحماس، إلا أن اللعبة الشعبية الأولى في القارة ما زالت بلا ملامح واضحة لغياب الهوية والرؤية التي تبرز كل الطاقات وتساهم في الارتقاء بكل عناصر كرة القدم.

وأتم الرميثي مؤكدًا أن مشروعه لإعادة اكتشاف اللعبة وتطويرها في آسيا لابد وأن يبدأ من القاعدة وفي جميع البلدان، موضحًا أن هناك مواهب عديدة ظهرت واختفت في صمت قبل أن تخرج للنور بسبب ضعف الإمكانات وغياب الاهتمام وصعوبة الظروف في بعض الدول، لذا يجب وضع تلك المواهب على خريطة الاهتمام.