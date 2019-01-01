محمد بن سلمان يتكفل بسداد ديون ناديي ضمك وأبها

ما يوليه ولي العهد من اهتمام ورعاية كبيرين للقطاع الرياضي وشباب هذا الوطن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن تكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى .

وأوضح بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة وجه بتحديث مدينة الامير سلطان الرياضية خلال 60 يوماً واستكمال مباني نادي أبها الرياضي وسيتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر بإذن الله .

وقال سمو الأمير في هذا الإطار إن ما يوليه ولي العهد من اهتمام ورعاية كبيرين للقطاع الرياضي وشباب هذا الوطن.

وأضاف أن هذا الأمر تجسيد واضح وجلي لحرص القيادة الرشيدة واهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير الجو الملائم لشباب وأبناء هذا الوطن لتمثيله خير تمثيل.

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وفي الصدد نفسه تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ ما يقارب مليون ونصف المليون ريال تحفيزاً لهم لمواصلة تصدر أندية الدرجة الأولى حتى وصولهما إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة .