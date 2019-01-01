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ماذا قدم ميدو خلال فترة قيادة الوحدة السعودي؟

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ميدو تسبب في أثارة الجدل بالأمس حينما سب أحد مشجعي نادي الوحدة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ميدو  تسبب في أثارة الجدل بالأمس حينما سب أحد مشجعي نادي الوحدة، ثم أعلن بعد ذلك أن حسابه تعرض للاختراق.

ولم تتردد إدارة نادي الوحدة في إقالة المدير الفني المصري رغم الأداء المميز الذي نجح في تقديمه خلال الفترة الأخيرة.

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وخلال مشواره مع فريق الوحدة الذي بدأ بالتحديد في منتصف ديسمبر الماضي، قاد الفريق في 13 مباراة بمختلف البطولات.

وتنقسم المباريات التي قادها ميدو 11 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن ميدو من قيادة الفريق لتحقيق 6 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، ليجمع 21 نقطة في بطولة الدوري.

على صعيد الأهداف فتمكن هجوم الوحدة تحت قيادة ميدو من تسجيل 17 هدفًا، وتلقت شباك الشباك نفس العدد من الأهداف.

رسميًا - إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

أكبر فوز حققه ميدو في قيادة الوحدة كان التغلب على نادي أحد في مباريات الجولة الـ21 بنتيجة 4\1.

وعلى الجانب الأخير فأن أكبر خسارة تلقاها الوحدة كانت أخر مباراة أمام نادي النصر، والتي سقط فيها الفريق برباعية نظيفة.

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