محمد الكويكبي يُعلق على أنباء انتقاله إلى النصر

نادي النصر كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع اللاعب

أثار محمد الكويكبي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجدل حول مصيره مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

نادي النصر كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع اللاعب لدعم خط وسط الفريق.

الكويكبي في تصريحات تلفزيونية أكد أن تركيزه منصب حاليًا على ضمان بقاء الاتفاق، في دوري المحترفين، وتحقيق الانتصارات في الجولتين المتبقيتين من الدوري.

الاتفاق يحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.

ورداً حول إمكانية انتقاله إلى النصر، أكد الكويكبي أن قراره النهائي بخصوص انتقاله للنصر من عدمه، سوف يحدده عندما يحين وقت الانتقالات.

يُذكر أن إدارة نادي النصر قد خاطبت الاتفاق أكثر من مرة للتعاقد مع اللاعب إلا أن إدارة الأخير تمسكت ببقاء اللاعب.