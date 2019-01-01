ماريوس سوموديكا : ما يتردد حول رحيلي عن الشباب مجرد شائعات

تم نشر الإشاعات سابقاً ووضعوا 5 مدربين ليحلوا محل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت تقارير صحفية رومانية تصريحات المدير الفني ماريوس سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب السعودي حول مصيره مع فريقه الحالي.

العديد من التقارير تحدثت مؤخراً عن رغبة إدارة الشباب بقيادة خالد البلطان في إقالة المدير الفني الروماني على الرغم من تقديم أداء جيد مع الفريق.

ونفى سوموديكا في تصريحاته ما تردد من شائعات عن رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية وقبل نهاية الموسم.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

سوموديكا قال في هذا الشأن : " لدي عقد مع الشباب حتى نهاية الموسم وأنا أحترم ذلك.. تم نشر الإشاعات سابقاً ووضعوا 5 مدربين ليحلوا محلي ولكن لم يحدث ذلك"

وأضاف المدير الفني : "عندما حضرت إلى الشباب طلبوا مني أن نكون في منطقة الوسط وجمعت حتى الآن 50 نقطة وهذا شيء عظيم.

هداف البطولة العربية: الجائزة أفضل تعويض للمريخ السوداني

يُذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة.