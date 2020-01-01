محمد العويس يلجأ إلى قناع الوجه من أجل العودة إلى الملعب

العويس يحتاج حاليًا لفترة من أسبوع إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية

حدد المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم مع الجهاز الطبي بالنادي برنامجًا خاصًا للحارس محمد العويس من أجل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة المُقبلة.

وغاب العويس عن حراسة مرمى الراقي لفترة طويلة وصلت إلى (٧٢ يومًا) بعد إصابة الكسر التي تعرض لها في الوجه أثناء لقاء فريقه أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الحارس الدولي السعودي عملية جراحية ناجحة لتثبيت كسر عظمة الوجه وأصبح قريبًا من العودة للمشاركة في المباريات.

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تقارير مُقربة من الأهلي قالت أن العويس سيكون مضطرًا لارتداء القناع الذي سبق أن ارتداه مع الشباب من أجل الحرص على موضع العملية بالوجه.

وبحسب الجهاز الطبي فأن العويس يحتاج حاليًا لفترة من أسبوع إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولا يرغب جروس في الاستعجال على عودة العويس، حيث يتمنى التأكد من شفاءه وجاهزيته بشكل كامل قبل العودة إلى الملعب نظرًا لحساسية العملية الجراحية.

في سياق أخر، طالب جروس اللاعبين بضرورة تحقيق النقاط الثلاث في نزال الليلة أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ17 حيث أكد لهم ذلك لهم أثناء الاجتماع قبل تدريبات البارحة