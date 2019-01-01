محمد العويس يبحث عن الفوز الأول بقميص الأهلي أمام الهلال

الأهلي يواجه الهلال مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يدخل الحارس الدولي السعودي محمد العويس حارس النادي الأهلي مباراة الهلال مساء اليوم بتحدي خاص على الصعيد الشخصي، حيث يطمح في تحقيق الفوز الأول على الزعيم.

الأهلي يواجه الهلال مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة في قمة مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ ارتداء قميص الأهلي شارك العويس في 3 مواجهات أمام نادي الهلال، أخرهم كان في بطولة كأس زايد للأندية العربية.

معركة الأمتار الأخيرة 😯

الكلاسيكو السعودي 🔥

الأهلي 🆚 الهلال

🏟️الجوهرة المشعة

⏱️20:45 بتوقيت مكة المكرمة



الأهلي من أجل تحسين وضعه بالدوري والهلال يأمل في الفوز واستعادة الصدارة حال تعثر النصر 👀 pic.twitter.com/okFMbzeRrI — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 12, 2019

ولم يُحقق العويس أي فوز على حساب الهلال حتى الآن، حيث تعادل في مباراة الدور الأول العام الماضي في دوري المحترفين، وتلقى الهزيمة في الدور الثاني بثنائية سالم الدوسري.

حسين عبدالغني بديل محمد عبدالشافي في مواجهة الهلال

وفي أخر مواجهة بين الفريقين بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية تواجد العويس في المباراة التي خسرها الأهلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

يُذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الهلال وصافة الدوري برصيد 60 نقطة.