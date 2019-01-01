قرار مفاجئ لمحمد العويس بشأن العملية الجراحية في وجهه

حارس مرمى الأهلي تعرض لإصابة صعبة في وجهه

اتخذ محمد العويس حارس مرمى الأهلي قرارًا مفاجئًا بشأن العملية الجراحية في وجهه، والتي تعرض لها بعد احتكاك مع ويليام ألفيس مهاجم الفيصلي خلال مبارة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري السعودي .

وكان احتكاك اللاعبين معًا خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي 3-1 قد تسبب بكسر في عظام الوجه للعويس مما سيضطره لإجراء جراحة لتثبيت عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية على أن يعاود اللاعب نشاطه خلال ثمانية أسابيع.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن العويس والذي كان من المفترض أن يُجري الجراحة المطلوبة في جدة اليوم بواسطة الدكتور عبد الله الفيضي اتخذ قرارًا مفاجئًا بإلغاء الجراحة اليوم والتوجه للرياض لإجرائها هناك يوم غدٍ أو بعد غد.

وبرر حارس المرمى السعودي قراره برغبته إجراء الجراحة والمتابعة لدى الطبيب الذي تابع حالته عندما تعرض لإصابة مماثلة أثناء وجوده مع فريق الشباب قبل 3 سنوات تقريبًا.

وأضافت الصحيفة أن العويس يُعاني حاليًا من تورم في الوجه ناجم عن الإصابة يتوجب زواله أولًا قبل إجراء العملية الجراحية المطلوبة.

وكان رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد قرر تكفل الهيئة بكافة تكاليف علاج العويس، وتقدم الأهلي بالشكر له على تلك البادرة الطيبة.