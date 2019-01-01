الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة النجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

جروس اطمأن على حالة لوكاس ليما

يُواصل الأهلي اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة النجوم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، ومن ثم استئناف الدوري السعودي بعد نهاية بطولة كأس الخليج 24 المقامة حاليًا في قطر.

الأهلي نجح في تخطي الفيصلي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة أهداف دون رد ليتقدم لصدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد النصر والهلال لكن الأخير لعب مبارة أقل نتيجة انشغاله بنهائي دوري أبطال آسيا الذي حسمه لصالحه أمام أوراوا ريدز الياباني.

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ويُتوقع أن يُركز المدرب كريستيان جروس على الجوانب البدنية أولًا في التدريبات لتحسين الحالة البدنية للاعبين ومن ثم سينتقل للأمور الفنية والتكتيكية.

وكان المدرب السويسري قد اطمأن خلال التدريبات الأخيرة على جاهزية الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما بعد عودته من بلاده إثر وفاة والدته.

وأعلن الأهلي يوم أمس غياب مهاجمه السوري عمر السومة لمدة شهر تقريبًا بسبب إجرائه لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج "فتاق رياضي"، وسيسافر اللاعب يوم الخميس القادم.