المولد وبلايلي يُعززان أزمة الإصابات في الأهلي

الأهلي صعد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرض سعيد المولد مدافع الأهلي لإصابة تمثلت بالتواء في كاحله خلال مباراة النجوم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت لصالح الفريق الجداوي وصعوده لدور الـ16.

وقد منعته تلك الإصابة من السفر مع الفريق إلى أبو ظبي الإماراتية حيث يُقيم معسكرًا فنيًا تدريبيًا لمدة 6 أيام استعدادًا للجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

عمر السومة وخالد البركة يعودان للسعودية بعد نجاح جراحتهما في ألمانيا

و لم يكن المولد الوحيد الذي غاب عن تلك الرحلة للإصابة، بل كذلك زميله الجزائري يوسف بلايلي الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية خلال نفس المباراة.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم لتحديد مستوى التمزق في العضلة ومن ثم تحديد مدة العلاج والتأهيل حتى العودة للعب من جديد.

ورغم تعرضه لكدمة في مشط القدم، إلا أن مهاجم الرأس الأخضر "دجانيني تافاريس" رافق البعثة إلى الإمارات، وذلك كونه سيتمكن من العودة للتدريبات الجماعية بعد 4 أيام.

وعززت الإصابات الجديدة الأزمة التي يُعاني منها الأهلي على هذا الصعيد، إذ سبق وأعلن النادي غياب مهاجمه عمر السومة لـ4 أسابيع بعد إجرائه عملية الفتاق الرياضي في ألمانيا الخميس الماضي.

وأعلن كذلك غياب المدافع خالد البركة لمدة 4-6 أسابيع لخضوعه لجراحة في ألمانيا كذلك لعلاج العضلة الضامة.

كان الأهلي قد نجح مساء يوم الجمعة الماضي في تخطي النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد هزمه بنتيجة 3-1.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدفين للأهلي في المباراة فيما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث، وسيلعب الفريق الجداوي مباراة دور الـ16 أمام الفيحاء في مطلع يناير القادم.