عمر السومة وخالد البركة يعودان للسعودية بعد نجاح جراحتهما في ألمانيا

الأهلي صعد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

سيعود ثنائي الأهلي عمر السومة وخالد البركة إلى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة بعدما خضعا لعملية جراحية في ألمانيا ستبعدهما عن المباريات القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين و الدوري السعودي .

وخضع اللاعبان لعملية جراحية أجرتها الجراحة الألمانية يورك مشرك، وقد أعلن الأهلي نجاحها للاعبين.

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وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن اللاعبين سيبدآن برنامجهنا التأهيلي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل الدخول في مرحلة التأهيل البدني تحت إشراف إبراهيم إسماعيل أخصائي العلاج والتأهيل في الأهلي.

ومن المتوقع أن يعود عمر السومة للعب بعد 4 أسابيع فيما سيحتاج خالد البركة لمدة أطول تتراوح بين 4-6 أسابيع.

كان الأهلي قد نجح مساء أمس الجمعة في تخطي النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد هزمه بنتيجة 3-1.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدفين للأهلي في المباراة فيما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث، وسيلعب الفريق الجداوي مباراة دور الـ16 أمام الفيحاء في مطلع يناير القادم.

وتحسنت نتائج الأهلي مؤخرًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يُهدر سوى 3 نقاط من مبارياته الخمسة الأخيرة بانتصاره على الفيحاء والتعاون والاتحاد والفيصلي والخسارة أمام الحزم.