"الوجع الوجداني سيحرم الهلال من نهائي أبطال آسيا!"

هل سيلعب الهلال النهائي الآسيوي أم لا؟

سخر الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، من تناول واقعة غرس علم نادي الهلال في منتصف ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، من جانب المدافع علي البليهي.

الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي بالبطولة القارية، في مباراة شهدت نهايتها أحداثًا ساخنة ومثيرة.

ماذا حدث عقب مباراة الهلال والنصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

بعد انتهاء المباراة، دخل علي البليهي مدافع الهلال في نقاش ساخن مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، وهو الأمر الذي تطور لاشتباك بالأيدي.

وتدخل في الأمر حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق نادي النصر، وقام بالتعدي على علي البليهي، محاولًا "فقع" عين مدافع الهلال، ولكن تدخل اللاعبين ونجحوا في إنهاء الأمر سريعًا.

وبعد تلك الواقعة قام علي البليهي بغرس علم نادي الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك، وهو الأمر الذي أغضب جماهير النصر.

لماذا أصبح الهلال مهددًا بالحرمان من النهائي الآسيوي؟

الثقيل كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر فيها من جماهير نادي النصر، بعد واقعة غرس علم الهلال من جانب محمد آل بليهي.

وجاء نص تغريدة سطام الثقيل كالآتي: "طرف علم آخر، قد تتسبب غرسة البليهي للعلم في حرمان فريقه من اللعب في النهائي، فالبند 119 من لائحة الخروقات الوجدانية، تنص على التالي:

"في حال غرس اللاعب علمًا في منتصف الملعب وتسبب في ألم ووجع وجداني لجمهور الخصم، يعتبر فريقه خاسرًا للمباراة بنتيجة 3/0".

وقامت جماهير الهلال بالرد على التغريدة بالسخرية أيضًا من تلك الواقعة ومن جماهير النصر.

طرف علم آخر



قد تتسبب غرسة البليهي للعلم في حرمان فريقه من اللعب في النهائي فالبند ١١٩ من لائحة الخروقات الوجدانية تنص على التالي: في حال غرس اللاعب علما في منتصف الملعب وتسبب في ألم ووجع وجداني لجمهور الخصم يعتبر فريقه خاسرا للمباراة بنتيجة ٣/٠ — سطام الثقيل (@sattamalthqil) October 29, 2021

موعد ومكان نهائي دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم الثلاثاء 23 نوفمبر القادم، بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك بحضور جماهيري منتظر.

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