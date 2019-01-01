محسن ياجور: سنكرر ما فعلناه مع الزمالك أمام النجم الساحلي

لاعب الرجاء المغربي يتوعد النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محسن ياجور، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، على أنه سيسجل في مرمى النجم الساحلي التونسي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما غدٍ الجمعة.

الرجاء سيواجه النجم الساحلي، في إياب دور الربع نهائي بكأس زايد للأندية، على الملعب الأولمبي بسوسة في تونس.

ياجور قال خلال تصريحات صحفية: "سنكرر ما فعله الرجاء قبل 14 عامًا أمام الزمالك، في بطولة دوري أبطال العرب".

لاعب الرجاء تابع: "كانت تجربة مماثلة في نفس الدور، وبعد خسارتنا من الزمالك في الرباط فزنا عليه في القاهرة".

#الأهلي يقدم شكوى إلى الفيفا ضد أهلي جدة السعودي، واللاعب عبد الله السعيد للحصول على تعويض مالي بعد إنتقاله إلى #بيراميدز.🗣️ pic.twitter.com/GTW8K6soqI — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

محسن ياجور أردف: "كنت مباراة تاريخية، وتمكنا من تسجيل هدفين في دقائق المباراة، وفي الوقت القاتل، سجلنا الهدف الثالث، الذي منحنا الصعود".

واختتم حديثه: "أتمنى تكرار ما حدث مع الزمالك أمام النجم الساحلي، ولو حدث هذا الأمر سيضاف لسجلات أرقامي ويسعد جماهير الرجاء".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء في المغرب بهدفين دون رد، قبل العودة والفوز عليه في مصر بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.