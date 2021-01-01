محرز: هدفي أن أجعل الجزائر تفخر بما أقدمه.. والأهم هو النهائي

تصريحات رياض محرز بعد مساهمته بإيصال مانشستر سيتي إلى أول نهائي له في تاريخه

أعرب نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رياض محرز عن سعادته الكبيرة بمساعدة فريقه مانشستر سيتي بهدفين في شباك باريس سان جيرمان والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

وقال محرز في مقابلة بعد المباراة: "نحن سعداء بما حققناه لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، لم نبدأ المباراة بشكل مثالي، لكن الهدف ساعدنا كثيراً".

وأضاف: "في الشوط الثاني تمكنّا من التسجيل مجدداً لكنهم للأسف فقدوا أعصابهم وحصلت حالة الطرد الأمر الذي ساعدنا أيضاً".

الكرة الذهبية عربية واكتسح نيمار .. ردود الأفعال حول رياض محرز أمام باريس سان جيرمان

وتابع بالقول: "لم تكن نيتنا في البدء الإعتماد على المرتدات، لكن في وقت ما كنا متكتلين في العمق الأمر الذي أدّى إلى تسجيل الهدفين بهذا الشكل".

"تمريرة إيديرسون؟" بالطبع تدرّبنا عليها وكان مُخطط لها، نحن نعلم جيداً قدرات حارسنا في الكرات الطولية واليوم نجحت الخطة".

محرز في أوج تألقه ✨🔥



حاول إيقافه أن استطعت 😎



تاريخي يا ولد الجزائر @Mahrez22 🇩🇿👏pic.twitter.com/1R4ieFaV1d — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2021

وعن التأهل إلى النهائي أوضح محرز أن الفريق "كان صلب دفاعياً ولم يتلقَ عدداً كبيراً من الأهداف، وهو الأمر الأساسي في هذه المرحلة".

وختم قائلاً: "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، أنا سعيد بالإحصائيات بالطبع لكن الأهم حالياً هو المباراة النهائية".

الفريق الإنجليزي فاز بهدفين دون رد أحرزهما النجم الجزائري رياض محرز، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/1.