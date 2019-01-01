محرز: الصبر مفتاحنا للفوز وننتظر سقوط ليفربول

تصريحات النجم الجزائري عقب خطفه 3 نقاط ثمينة لمانشستر سيتي أمام بورنموث

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، عن سعادته الشديدة بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بالدوري الإنجليزي.

سيتي واصل مشواره في المنافسة على البريميرليج بنجاح، بهدف ثمين سجله محرز بعد نزوله في الشوط الثاني.

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محرز قال بعد المباراة:"الملعب كان صغير جداً ولعبوا بخطة 5/4/1، لم تكن مباراة سهلة لكن ظهرنا بمستوى جيد طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف:"الصبر كان مفتاح الفوز، يمكنك دائماً خلق الكثير من الفرص، ومع ذلك عليك الصبر لفتح مساحات للتسجيل".

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وتابع:"هذه المباريات تكون دائماً بهذا الشكل، تسجل وتحاول الحفاظ على الفوز، هم أيضاً لم يخلقوا الكثير من الفرص".

وعن المنافسة على الدوري:"ليفربول سيلعب غداً سنرى ماذا سيحدث والطريق لازال طويلاً".

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يذكر أن الفوز جعل سيتي على صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، حيث يحتل المركز الأول بـ71 نقطة.

ومن خلفه ليفربول بالمركز الثاني بـ69 نقطة، ولديه مباراة غداً ضد إيفرتون بنفس الجولة.