مارتينيز مكررًا: الأمر يعود لإيكاردي ليحل مشاكله!

لاوتارو يتحدث عن زميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كرر لاوتارو مارتينيز من جديد رسالته التي وجهها لزميله في هجوم الإنتر "ماورو إيكاردي، مطالبًا إياه بحل مشاكله بنفسه.

وكان اللاعب قد قال سابقًا أنه وزملاءه يُقدمون كل الدعم لإيكاردي، لكن ما يحدث معه حاليًا هو شأن خاص به وعليه أن يحله بنفسه، ولم يختلف موقف اللاعب حين سُئل عن زميله عقب الخسارة أمام كالياري مساء أمس.

إذ قال لقناة سكاي سبورت الإيطالية "ماورو مهم جدًا لنا، لكننا لا نستطيع فعل شيء حيال الأمر. الأمر يعود له لحل مشاكله بنفسه. كل ما نستطيع فعله هو الانتظار ومحاولة الفوز".

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وكان النيرادزوري قد تعرض لخسارة قاسية وصادمة أمام كالياري في جزيرة ساردينيا في افتتاح الجولة الـ26، إذ سقط بهدفين مقابل هدف واحد وقد سجل مارتينيز هدفه الوحيد وأهدر نيكولا باريلا لاعب وسط أصحاب الملعب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وتُهدد الخسارة مركز الإنتر الثالث في جدول الترتيب، إذ قد يخطفه منه ميلان حال انتصاره اليوم على ساسولو.