الفوز في الكلاسيكو يمنح برشلونة التفوق على ريال مدريد للمرة الأولى منذ 87 عامًا

النادي الكتالوني يرغب في الفوز على ريال مدريد لتحقيق إنجاز تاريخي

يسعى نادي برشلونة إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتفوق على ريال مدريد في تاريخ المواجهات المباشرة حال انتصر في كلاسيكو الدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

وبالفوز في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عادل البلوجرانا عدد انتصارات الملكي في الكلاسيكو بواقع 95 لكل فريق بجانب 51 تعادل.

وكانت آخر مرة تفوق فيها برشلونة على ريال مدريد في المواجهات المباشرة في يناير 1932، ووقتها فاز البلانكوس في أول كلاسيكو بعد أن تغير اسمه من مدريد إف سي إلى ريال مدريد.

🏆الدوري الإسباني - الجولة الـ26

⚪️ ريال مدريد 🆚 برشلونة 🔵🔴

⌛️ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 سنتياجو برنابيو

📺 Bein Sports HD1



سنكون على موعد ناري في كلاسيكو جديد 🔥 pic.twitter.com/U4fOUdSqYB — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

ريال مدريد في 31 يناير 1932 عادل انتصارات برشلونة عليه بواقع 6 لكل فريق بعد الانتصار بثنائية نظيفة، كما بلغت الفجوة بين الفريقين أشدها في 1965 بعد أن أصبح الفارق 16 انتصارًا (32-48) لصالح البلانكوس.

ولم يسبق أن فاز برشلونة على ريال مدريد في مباراتين على التوالي لم يتخللهما أي لقاء، ولكن الملكي فعلها مرتين في 2013 بالفوز في كأس الملك والدوري ثم في 2017 بالانتصار في مباراتي السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان قد حقق 13 انتصارًا في 74 مباراة على "سانتياجو برنابيو" حتى 2003، ومنذ وقتها حتى الآن حقق البلوجرانا 12 فوزًا في 24 مباراة.