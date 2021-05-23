محرز السعيد بعودة بنزيما يكشف عن مرشحه للفوز باليورو

عودة بنزيما للديوك تشغل الجميع

علق نجم الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز على عودة كريم بنزيما من جديد لصفوف المنتخب الفرنسي، كما اختار مرشحه للتتويج بالبطولة الأوروبية الصيف القادم.

وأعلنت فرنسا القائمة المشاركة في البطولة الأوروبية الصيف المقبل، والتي ضمت مهاجم ريال مدريد بعد غياب تجاوز عدة سنوات.

ماذا قال نجم مانشستر سيتي عن عودة بنزيما لصفوف فرنسا؟

وقال محزر مع "بي إن": "الأمر جيد (لبنزيما) وفرنسا لأنه يستحق التواجد هناك بعد غياب طويل، لا أعرف لماذا أو كيف ولكنه يستحق التواجد هناك".

ما هي توقعات محرز لبطولة أمم أوروبا 2020؟

الجزائري أدلى بدلوه بخصوص اليورو: "أظن فرنسا المرشحة للبطولة ولكن ذلك لا يعني تتويجها".

وأكمل: "بالنظر لما يملكه الفريق من قوة، يملكون اللازم للمضي قدماً حتى نهاية المشوار".

ما هي مجموعة فرنسا في أمم أوروبا القادمة؟

فرنسا تلعب في المجموعة السادسة، والتي سُميت بمجموعة الموت بسبب قوة أطرافها.

وتضم المجموعة بجانب بطل العالم ألمانيا، المجر، وحامل لقب يورو 2016 البرتغال.

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