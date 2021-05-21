بنزيما: اللعب بجوار مبابي سيكون سهلًا، ولسنا نجوم منتخب فرنسا!

كريم بنزيما يطلب عدم التركيز على نفسه ومبابي فقط في الفترة المقبلة بمنتخب فرنسا، ويعلق على عودته للفريق.

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني عن سعادته بعودته للمنتخب الفرنسي بعد فترة طويلة من الغياب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بنزيما لصالح مجلة "أونزي مونديال"، وأكد خلالها أن اللاعب بجوار كيليان مبابي سيكون سهلًا.

ماذا قال بنزيما عن العودة لمنتخب فرنسا؟

قال بنزيما: "الأمر يتجاوز السعادة، هذا مصدر فخر بالنسبة لي، لقد كنت أنتظر هذا لفترة طويلة، لقد عملت بقوة طوال الوقت".

وأضاف: "لم أستسلم أبدًا، ولم أترك الأمر يؤثر علي، وفي النهاية هذه هي مكافأتي، ولا يمكنني الانتظار للانضمام للفريق".

وأردف عن زملائه في المنتخب: "هذا الفريق يملك الكثير من المواهب وعدد مذهل من النجوم وأريد أن أكون ضمنهم".

ماذا قال بنزيما عن مبابي؟

صرح بنزيما عن مبابي: "الأمر واضح، لقد تلقيت الكثير من ردود الأفعال، سيكون من السهل اللعب بجواره، هو لاعب شاب ولديه الكثير من الموهبة، وأحب تحركاته، وطريقة لعبه لكرة القدم".

وأكمل: "الأمر الآن يعود لنا لننسجم سويًا في أرض الملعب، لكن على أي حال لا يوجد لدي أي شك حول ذلك الأمر".

وأسهب: "لا يجب على أي حال أن يتم التركيز على ثنائية مبابي وبنزيما، فهناك الكثير من المواهب والنجوم الكبار في الفريق مثل جريزمان وجيرو وبوجبا وديمبيلي وكومان".

ماذا قال بنزيما عن فترة غيابه عن المنتخب الفرنسي؟

قال النجم الفرنسي: "في الثلاث سنوات السابقة كنت أتطور فقط، أنا لا أحب أن أقول إنني أفضل من هذا أو ذاك، أو إنني أفضل لاعب في العالم، لكن على أي حال كل مباراة أحاول أن أقدم فيها كل ما لدي".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد غاب خلال السنوات الثلاث الماضية عن منتخب فرنسا، بالرغم من تألقه مع ريال مدريد.

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