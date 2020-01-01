مباراة واحدة وأرض محايدة - قرارات منتظرة من الاتحاد الأوروبي للبطولات القارية

فيروس كورونا يلقي بظلاله على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.. واحتمالية تغيير النظام من أجل استكمال البطولة هذا العام

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وضع إلغاء المسابقات الأوروبية كمقترح أخير، لذلك هناك العديد من المقترحات من أجل استكمالهما بطريقة مغايرة.

وكان فيروس كورونا قد تفشى بشكل مرعب في قارة أوروبا على وجه التحديد، الأمر الذي أثار حالة من الذعر وسط البشر ومتخذي القرار.

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وفي الوقت الذي تم تعليق بعض الدوريات الأوروبية خلاله، ما زال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبحث عن حل آخر لاستكمال دوري الأبطال واليوروباليج.

وحسب كوريري ديلو سبورت الإيطالية فإن هناك اقتراحًا مبدئيًا يدرسه الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي من أجل استكمال المسابقتين مع تعديل في النظام.

الاقتراح يشير إلى اختيار أفضل 8 أندية أو 4 من أجل استكمال البطولة بنظام المباراة الواحدة، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى الدور المقبل من خلال 90 دقيقة فقط.

ويريد اليويفا أن تقام هذه المباريات في بلد واحدة، سواء بمشاركة 4 أو 8 أندية، أي بنظام يبدأ من ربع النهائي أو نصف النهائي مباشرة.

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في إنهاء ثمن النهائي في البداية ثم لعب ربع النهائي من مباراة واحدة في أرض محايدة.

الدور نصف النهائي سيقام بنفس النظام أيضًا حيث أصبح المقترح الآن لاستكمال مباريات البطولة في تركيا بدون جماهير.

ولم يتوصل أحد إلى الآلية التي سيعتمد عليها الاتحاد الأوروبي في اختيار أفضل الأندية والتي ستشارك في هذه الأدوار، حيث أن الأمر ما زال قيد المناقشة.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذا المقترح في اجتماع الاتحاد الأوروبي مع ممثلي الدول الثلاثاء المقبل بالإضافة لمصير بطولة اليورو والتي من المتوقع ان يتم تأجيلها لمدة عام بما لا يتعارض مع النظام الجديد لكأس العالم للأندية.

يذكر أنه تم إيقاف كل من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والهولندي والألماني لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما اقترب منهم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إصابة أرتيتا وهودسون أودوي بالفيروس مؤخرًا.