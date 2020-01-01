محدث | تقارير .. 11 إصابات جديدة في الهلال بفيروس كورونا

إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا.

أجرى فريق نادي الهلال مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور عددًا من الإصابات في الفريق خلال الفترة الماضية، خلال تواجد بعثة الزعيم في قطر حاليًا.

وعلم "جول" من مصادره، أن المسحة الطبية الجديدة التي أجراها الهلال، أسفرت عن إصابة 11 فردًا بالبعثة، ليرتفع أعداد المصابين إلى 22 فردًا في بعثة الهلال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك 11 إصابة جديدة في بعثة نادي الهلال، منهم الثنائي بافيتمبي جوميس وعلي البليهي ومتعب المفرج، بالإضافة إلى عددًا من أعضاء بعثة الهلال.

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وكان الهلال قد أعلن عن إصابة 11 لاعبًا بالإضافة للمدير الإداري سعود كريري، ليصبح الآن عدد المصابين هو 22 فردًا ببعثة الهلال المتواجدة في الدوحة.

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

ويتصدر الهلال ترتيب فرق المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، حيث يحتاج لنقطتين فقط من أجل التأهل إلى دور الـ16.