خاص | عدد كارثي من الإصابات بفيروس كورونا في الهلال

مصدر خاص من الاتحاد الآسيوي أبلغ جول بالعدد

كشف مصدر خاص من اللجنة الطبية الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا لجول النسخة العربية عن ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في نادي الهلال السعودي إلى عدد كارثي قد يُهدد مسيرته في البطولة.

الهلال كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا منذ وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، وقد بدأ الأمر بخمسة لاعبين وسعود كريري مدير الكرة وانتهى يوم أمس لعدد من الإصابات تجاوز الـ20 لاعبًا.

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وفيما كانت الأخبار إيجابية مساء أمس بشفاء سلمان الفرج وعودته للتدريبات، وظهور نتائج سلبية للمسحة الطبية الأولى التي أجراها الثلاثي محمد الواكد ونواف العابد وصالح الشهري، وانتظارهم نتيجة المسحة الطبية الثانية للتأكد من سلامتهم وانخراطهم في المران الجماعي، ظهرت صباح اليوم أخبارًا سلبية ومزعجة.

المصدر الخاص أبلغنا بأن عدد الإصابات في الهلال تجاوز الـ30 إصابة ما بين لاعبين وعناصر في الأجهزة الفنية والطبية والإدارية الخاصة بالفريق، وقد أضيف عدد جديد من اللاعبين لقائمة ضحايا فيروس كورونا.

الهلال تأهل لدور الـ16 من البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد تعادله سلبيًا مع شاهر خودرو يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يلعب مباراة دور الـ16 يوم السبت القادم أمام ثاني المجموعة الأولى والمتوقع بنسبة كبيرة أن يكون الشرطة العراقي.