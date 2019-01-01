محاولات لإقناع فهد بن خالد بالعودة إلى الأهلي من جديد

رئيس النادي الحالي عبدالله بترجي، سيغادر كرسي الرئاسة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية محلية وجود تغييرات جديدة في رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.

التقارير أشارت إلى أن رئيس النادي الحالي عبدالله بترجي، سيغادر كرسي الرئاسة مع نهاية تخليه نهاية الموسم.

ثنائية السومة تقود الأهلي للفوز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ⚽️⚽️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/wvjYktgJAr — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

وأشارت التقارير إلى أن أعضاء شرف النادي يرغبون في تواجد رئيس نادي قوي يستمر 4 سنوات مع الفريق.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودي قد أعلنت عن تكليف الرئيس الحالي عبدالله بترجي بعد استقالة الرئيس السابق ماجد النفيعي.

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تقارير أشارت إلى أن الأمر فهد بن خالد الرئيس السابق للنادي، يحظى بقبول كبير لدى كافة الأھلاویین وبمختلف فئاتهم، وأقرب المرشحين لخلافة بترجي في حال نجحت المحاولات في إقناعه بالعودة.