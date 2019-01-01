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دوري أبطال آسيا

فيتوريا يُثير الجدل بسبب تجاهل النصر لدوري أبطال آسيا

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يلتقي العالمي أمام الزوراء في رابع جولات الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال آسيا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أثار المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي حالة جدل كبيرة بعد استبعاده الرباعي الأجنبي قبل مواجهة الزوراء العراقي اليوم.

ويلتقي العالمي أمام الزوراء في رابع جولات الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب الفريق العراقي.

فيتوريا أستبعد الرباعي بداية من حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ولاعب الوسط البرازيلي جوليانو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالإضافة إلى لاعب الوسط عبد الله الخيبري والمدافع سلطان الغنام.

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 ويأتي هذا القرار من أجل إراحتهم للقاء الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل أمام الاتحاد في جدة.

يُذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط، جمعهم من 3 مباريات، ويمتلك الزوراء 4 نقاط.

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