تعرف على مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الأولى؟

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وجاءت نتيجة القرعة لتعلن عن تواجد شباب الأهلي دبي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهلال السعودي، ونادي استقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الغرافة وأجمك.

المشاركة الأخيرة لشباب الأهلي خرج خلالها من دور الـ16 بعدما هُزم على يد الأهلي السعودي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على الأراضي القطرية آنذاك.

النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا تشهد مشاركة 40 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كما أنها ستكون بنظام التجمع بسبب أزمة فيروس كورونا الأخيرة.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ومن المتوقع أن تقام مباريات المجموعة الأولى المتواجد بها شباب الأهلي بالسعودية أو الإمارات.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات الهلال في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

قرعة دوري أبطال آسيا تضع شباب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي والاستقلال من طاجكستان إضافة إلى المتأهل من لقاء الغرافة القطري واي جي ام كي الأوزبكي#شباب_الأهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/KCKWzvcQbO — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 27, 2021