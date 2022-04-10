"مجرم واعتدى على طفلي المتوحد" .. الشرطة تفتح تحقيقاً في واقعة رونالدو والهاتف

تطورات جديدة تحدث في قصة اعتداء رونالدو على هاتف أحد المشجعين بعد مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.

وكان فريق الشياطين قد خسر من أصحاب الأرض بهدف دون رد، في مباراة شهدت غضب عارم من الدون بعد صافرة النهاية.

فشوهد البرتغالي بعد المباراة وهو يطيح بهاتف أحد المتواجدين في ممر الخروج من الملعب، وأكد المتواجدون أن رونالدو فعل ذلك لشعوره بالغضب من الخسارة.

ماذا حدث؟

بدأت الصور تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعية التي ظهر فيها رونالدو وهو يكسر الهاتف المحمول لأحد المعجبين، وكان هذا المعجب بالتحديد صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا، يُدعى جيك هاردينج.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳



(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

وهو الذي كان يحضر في ملعب جوديسون بارك لأول مرة، كما أكدت والدته، سارة كيلي، على مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية (ECHO) في ليفربول.

كانت سارة وابنها في في المرر، خلف المرمى وبالقرب من نفق غرفة تغيير الملابس، وكان جيك يسجل خروج اللاعبين عندما ضربه رونالدو في يده، مما أدى إلى سقوط الهاتف على الأرض وترك "يده مجروحة".

ماذا قالت الأم عما حدث؟

قالت سارة من خلال منشور عبر "فيسبوك": "لقد سجل جميع لاعبي يونايتد وهم يمشون ثم أغلق الهاتف لأن رونالدو أسقط جورته وكانت ساقه تنزف، وأمسك الهاتف ليرى ما كان عليه، ولم يتحدث".

وواصلت: "مر رونالدو للتو، وهو في مزاج رهيب، ونزع الهاتف من يد ابني واستمر في المشي".

وأوضحت: "جيك، المصاب بالتوحد وعسر القراءة (اضطراب حركي يجعل الأطفال يتحركون ببطء وبصعوبة)، وكان يبكي وهو مصدوم تمامًا، ولم يستوعب ما كان يحدث حتى عاد إلى المنزل".

واختتمت: "إنه منزعج حقًا، إنها أول مباراة يذهب إليها وهذا يحدث. لقد كان لدينا يومًا رائعًا للغاية حتى تلك الثواني القليلة، وهو ما أفسد اليوم تمامًا".

ماذا عن التحقيقات؟

أكدت شرطة ميرسيسايد للمكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية (ECHO) أنهم على اتصال بالأندية بعد "تقارير عن اعتداء مزعوم" في المباراة.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved. — MerPol Everton FC (@MerPolEFC) April 10, 2022

وتزعم السلطات أنها "تجري تحقيقات ومراجعة الصور من الكاميرات الأمنية"، إضافة إلى طلب المساعدة من كل من لديه معلومات عن هذه الحادثة.

اعتذار رونالدو

كان رونالدو قد اعتذر للمشجع الذي كسر هاتفه وذلك بعد الانتقادات التي طالته بعد المباراة عبر منشور له على تطبيق إنستجرام.

لكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يكن كافيًا لسارة التي تريد أن تسترد حق ابنها الذي يشعر بالصدمة مما فعله أسطورة كرة القدم البرتغالية.

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