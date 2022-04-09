رونالدو يعتذر ويعرض التعويض على صاحب الهاتف المُدمر

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بنشر رسالة إعتذار لمشجع إيفرتون الذي دمر هاتفه في طريقه لمغادرة ملعب جوديسون بارك.

جاء هذا عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وبعد أن لاقى موجة انتقادات عالية للغاية، بعد الموقف الحرج الذي وضعه فيه نفسه.

وكتب رونالدو: "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي كنا نمر بها في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "بالرغم من ذلك علينا أن نتحلى دائمًا بالاحترام والصبر، وأن نضرب المثل للنجوم الصغار الذين يحبون تلك اللعبة".

وأردف: "أريد أن أعتذر عن غضبي، ولو كان ذلك ممكنًا أريد أن أدعو ذلك المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كنوع من الروح الرياضية".

وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة ضد إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يغيب عن التهديف مع مانشستر يونايتد منذ الهاتريك الذي سجله في شباك توتنهام في منتصف شهر مارس الماضي.