مجدي عبد الغني: أجواء القمة 117 مثالية لكرة القدم وسوء المستوى لأسباب فنية

عضو الاتحاد المصري له رأيي آخر حول مواجهة الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد مجدي عبد الغني؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الأصوات التي أعربت عن استيائها من خوض مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك في ظل سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الأجواء كانت مثالية.

القمة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز.

وظهر ملعب برج العرب بصورة سيئة في ظل هطول الأمطار بغزارة عليه وعدم وجود نظام شفط للمياه بالاستاد، مما تسبب في تزحلق اللاعبين بصورة كبيرة طوال المباراة.

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عبد الغني قال، خلال تصريحاته لقناة "دي إم سي": "الجو كان مثاليًا للعب كرة القدم، وأنا لعبت من قبل في أوروبا وبأمطار غزيرة ولا تلغى المباريات، لكن هناك أحذية معينة لمثل هذه الظروف".

وأضاف: "ليس هناك وقت للتأجيل، الفريقان مرتبطون بمباريات أخرى ونحن نريد أن ننهي جزء كبير من الدوري قبل أمم أفريقيا، لذلك الانتقادات التي وجهت للمباراة ليست في محلها".

عضو الجبلاية اختتم: "سوء المستوى ليس له علاقة بسوء أرضية الملعب، بل عدم تركيز اللاعبين وسرحان مدربي الفريقين، والدليل إجراء التغييرات في 76 و82 و93، فما الغرض من هذه التغييرات؟، بجانب إهدار فرص مؤكدة أمام المرمى والتمريرات الخاطئة".

يذكر أن التعادل أبقى الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.