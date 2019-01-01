رئيس الزمالك يهاجم اتحاد الكرة يؤكد: لن أواجه الإسماعيلي بالإسماعيلية إلا بشرط

انتقادات للقمة 117 بسبب الصورة السيئة التي خرجت بها نظرًا للأمطار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على الاتحاد المصري لكرة القدم، واصفًا إياه الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية.

هجوم رئيس القلعة البيضاء على الجبلاية يأتي إثر إقامة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في ظل هطول الأمطار بغزارة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مما أعاق اللاعبين عن تقديم مباراة جيدة وعرضهم لخطر التعرض لإصابات خطيرة.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "استاد الزمالك: "أحيي الفريقان لأنهما لعبا في ظروف صعبة، اتحاد الكرة لا يجيد إدارة الدوري في الوقت الذي سيستضيف به كأس أمم أفريقيا، هو الأسوأ في تاريخ الدوري المصري".

وأضاف: "الأهلي والزمالك أكبر من اتحاد الكرة، نحن لسنا تحت أمره، ولا نعرف التواصل مع هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد، لأن هاتفه مغلق طوال الوقت، وكذلك أعضاء الجبلاية يظهرون عبر الفضائيات، في الوقت الذي يتحججون به بالأمن في كل أزمة".

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وتابع: "عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات، أخبرني قبل المباراة أن السيول ستهطل على ملعب المباراة فور بدايتها وفقًا للأرصاد، فهل اتحاد الكرة لا يخشى على إصابة اللاعبين قبل البطولة الأفريقية؟، مراقب المباراة حذر الحكم من إصابات اللاعبين بسبب غزارة الأمطار، لكنه رفض تأجيل اللقاء".

رئيس القلعة البيضاء كذلك خلال حديثه رفض ما تردد عن احتمالية نقل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري من ملعب برج العرب إذا استمر هطول الأمطار عليه، حيث أكمل: "الزمالك واجه زعيم الثغر على ملعب برج العرب، وعلى الأهلي أن يفعل ذلك أيضًا، لضمان تكافؤ الفرص، وإذا واجه الأهلي الإسماعيلي خارج الإسماعيلية، سأواجه الدراويش على الملعب الذي سيلعب به الأهلي".

يذكر أن لقاء القمة بالأمس انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وبقي الفارس الأبيض متصدرًا جدول الترتيب وارتفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق نقطتين عن المارد الأحمر صاحب الوصافة.