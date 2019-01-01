متى تُقام مباراة ديربي جدة بمواعيد محترفي الأهلي والاتحاد؟

ديربي جدة ينطلق مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تبقى مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة واحدة من أهم وأقوى المباريات التي تشهدها الكرة السعودية في مباريات دوري المحترفين.

ديربي جدة ينطلق مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ستكون في مواعيد مختلفة لأسر ومتابعي اللاعبين المحترفين في كلا الفريقين.

أصدقاء وأقارب محمد عبد الشافي لاعب الأهلي سيتابعون المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، وهو نفس توقيت رومانيا ولاعبها نيكولاي ستناشيو، وفي سوريا لممثلها عمر السومة.

أما جماهير ومتابعي كريم الأحمدي ومروان دا كوستا لاعبي الاتحاد، فستكون الساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب.

تلقى الأهلي مجموع 23 هدفاً أمام الاتحاد، بينما تلقى الاتحاد 31 هدفاً أمام الأهلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي ⚽️🥅 pic.twitter.com/9IDhCkikUE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

إلى تشيلي حيث يتواجد لويس سييرا مدرب الاتحاد بجانب كارلوس فيلانويفا وكلاوديو بايزا وباولو دياز فستكون المباراة في الثانية والنصف ظهرا حسب توقيتهم، وهو نفس توقيت البرازيل للثنائي جوناس وأديرلان سانتوس.

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وعلى الجانب الأخر في أفريقيا وبالتحديد ساحل العاج، فأن متابعي سيكو سانوجو، سيتابعون المباراة في الخامسة والنصف.

وفي نفس الوقت سيشاهد متابعي والرأس الأخضر، دجانيني وجاري رودريغيز، في الرابعة والنصف عصراً، أمام صربيا، بريوفيتش، في السادسة والنصف مساء.