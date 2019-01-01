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عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ضيافة جياني إنفانتينو

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الاجتماع شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين الرياضة السعودية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت الهيئة العامة للرياضية السعودية عن المقابلة التي جمعت سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهد صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة زيورخ.

وكشفت التقارير أن الاجتماع شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين الرياضة السعودية وفيفا بما يسهم في الرياضة خاصة في لعبة كرة القدم.

 وقام رئيس الهيئة العام للرياضة بالقيام بجولة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الانتهاء من الاجتماع، اطلع خلالها على مرافق المقر.

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وعبر سمو الأمير في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء السيد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد.

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