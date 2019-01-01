عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ضيافة جياني إنفانتينو

الاجتماع شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين الرياضة السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الهيئة العامة للرياضية السعودية عن المقابلة التي جمعت سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهد صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة زيورخ.

وكشفت التقارير أن الاجتماع شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين الرياضة السعودية وفيفا بما يسهم في الرياضة خاصة في لعبة كرة القدم.

تلقى الأهلي مجموع 23 هدفاً أمام الاتحاد، بينما تلقى الاتحاد 31 هدفاً أمام الأهلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي ⚽️🥅 pic.twitter.com/9IDhCkikUE — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وقام رئيس الهيئة العام للرياضة بالقيام بجولة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الانتهاء من الاجتماع، اطلع خلالها على مرافق المقر.

ديربي جدة - متى يُسجل ويستقبل الأهلي والاتحاد الأهداف

وعبر سمو الأمير في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء السيد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد.