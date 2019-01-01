متوسط ميدان أرسنال ينضم لقائمة المرشحين لتدعيم إنتر

إنتر يبحث عن لاعب خط وسط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن جرانيت تشاكا، متوسط ميدان أرسنال، هو أحدث الأسماء التي يتابعها إنتر لتدعيم صفوفه الصيف المقبل.

عدة اسماء تم الحديث عن وجود اهتمام من قبل إنتر لضمها لدعم خط وسطه الفترة الماضية، وعلى رأسها إيفان راكيتيتش من برشلونة، ونيكولو باريلا، موهبة كالياري.

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وذكرت "كوريري" أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي، يعجبه لاعب الارتكاز السويسري، ولكن المشكلة تكمن في سعره المرتفع.

وضم أرسنال تشاكا في صيف 2016 من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل ما يقارب 45 مليون يورو ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2023.

ويلعب تشاكا دوراً أساسياً في تشكيلة المدير الفني أوناي إيمري هذا الموسم، إذ شارك في 32 مباراة بكل المسابقات مع المدفعجية حتى الآن.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل مع فروسينوني ضمن لقاءات الدوري الإيطالي وسعيه لتأمين مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.