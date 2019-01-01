إنتر يلجأ للسوق الأرجنتينية لتدعيم صفوفه

ارتباط خاص بين إنتر ونجوم التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر يتابع عدداً من مواهب الدوري الأرجنتيني لتدعيم صفوفه الموسم المقبل في ظل تألق لوتارو مارتينيز بعد انضمامه من راسينج الصيف الماضي.

وارتبط إنتر بتألق الأسماء الأرجنتينية على مدار تاريخه وأبرزهم خافيير زانيتي، والتر صامويل، خوان سيباستيان فيرون، ونجوم آخرين.

وذكرت "كوريري" أن بيدرو ديلا فيجا، جناح لانوس، يتابعه النيراتزوري منذ مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا للشباب الأخيرة.

وأشارت الصحيفة للتشابه الكبير بين ديلا فيجا ونجم فيورنتينا فيديريكو كييزا المطلوب بشدة في إنتر وعديد الأندية، وعنوت "أوليه" الأرجنتينية أن إنتر سيعرض عشرة ملايين لضم موهبة لانوس.

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 أرسنال 🆚 نابولي 🇮🇹

🇵🇹 بنفيكا 🆚 إينتراخت فرانكفورت 🇩🇪

🇨🇿 سلافيا براج 🆚 تشيلسي 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇪🇸 فياريال 🆚 فالنسيا 🇪🇸



من سيعبر إلى الدور نصف النهائي🤔 pic.twitter.com/6mq8pyT2Lh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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وعلى الجانب الآخر، أفصحت "توتوسبورت" أن إنتر لا يزال يتابع إيزيكل بالاسيوس، نجم ريفر بليت، بعد تراجع ريال مدريد عن ضمه، وقد يتحرك الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن إنتر مهتم أيضاً بالثنائي سيباستيان لوموناكو، مدافع لانوس، وماركوس سينيسي، قلب دفاع سان لورينزو، لتدعيم خطه الخلفي.

ويلعب إنتر الأحد المقبل أمام فروسينوني بالدوري الإيطالي في سعيه لتأمين مركزه ثالثاً والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.