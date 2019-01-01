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إنتر يلجأ للسوق الأرجنتينية لتدعيم صفوفه

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CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images
ارتباط خاص بين إنتر ونجوم التانجو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر يتابع عدداً من مواهب الدوري الأرجنتيني لتدعيم صفوفه الموسم المقبل في ظل تألق لوتارو مارتينيز بعد انضمامه من راسينج الصيف الماضي.

وارتبط إنتر بتألق الأسماء الأرجنتينية على مدار تاريخه وأبرزهم خافيير زانيتي، والتر صامويل، خوان سيباستيان فيرون، ونجوم آخرين.

وذكرت "كوريري" أن بيدرو ديلا فيجا، جناح لانوس، يتابعه النيراتزوري منذ مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا للشباب الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة للتشابه الكبير بين ديلا فيجا ونجم فيورنتينا فيديريكو كييزا المطلوب بشدة في إنتر وعديد الأندية، وعنوت "أوليه" الأرجنتينية أن إنتر سيعرض عشرة ملايين لضم موهبة لانوس.

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وعلى الجانب الآخر، أفصحت "توتوسبورت" أن إنتر لا يزال يتابع إيزيكل بالاسيوس، نجم ريفر بليت، بعد تراجع ريال مدريد عن ضمه، وقد يتحرك الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن إنتر مهتم أيضاً بالثنائي سيباستيان لوموناكو، مدافع لانوس، وماركوس سينيسي، قلب دفاع سان لورينزو، لتدعيم خطه الخلفي.

ويلعب إنتر الأحد المقبل أمام فروسينوني بالدوري الإيطالي في سعيه لتأمين مركزه ثالثاً والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

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