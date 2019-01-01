إنتر يتحرك نحو بيبي لتعويض رحيل بيريشيتش

إنتر يبحث عن تدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر هو أحدث الأندية المنضمة لسباق التعاقد مع نجم ليل الإيفواري نيكولاس بيبي في الصيف المقبل.

ويقدم بيبي موسماً مميزاً قاد فيه ليل لاحتلال المركز الثاني بالدوري الفرنسي، وسجل 19 هدفاً وصنع 12 آخرين حتى الآن.

وقالت "كوريري" إن إنتر يرى بيبي كمعوض مثالي للكرواتي إيفان بيريشيتش المرشح للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

وكيل شكرينيار: إنتر لن يبيعه بأقل من 100 مليون يورو

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن الهتافات العنصرية التي وجهت للاعب ليفربول محمد صلاح من بعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك 📄 pic.twitter.com/XVRMawbWOx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

إنتر يلجأ للسوق الأرجنتينية لتدعيم صفوفه

واقترب بيريشيتش من الرحيل عن صفوف فريقه في الشتاء الماضي، وتم ربطه بالانتقال إلى أرسنال ولكن لم تتم الصفقة.

وينضم بيبي لقائمة الأسماء التي رُشحت لتعزيز مركز الجناح الموسم المقبل مثل مالكوم، لاعب برشلونة، رودريجو دي بول من أودينيزي، ستيفن برجوين، جناح إيندهوفن، وفيدريكو كييزا، نجم فيورنتينا.

ويلعب إنتر مساء الأحد مع فروسينوني بالدوري الإيطالي في إطار سعيه لتأمين مركزه بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.