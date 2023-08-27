متفوقًا على ميسي وفاتي .. يامال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

رقم قياسي جديد حققه يامال مع برشلونة...

يواصل لامين يامال، لاعب برشلونة، الشاب هذا الموسم خطف الأنظار وتقديم مستويات جيدة، بالرغم من صغر سنه جعلته ينضم إلى التشكيلة الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز.

وشارك يامال، بشكل أساسي مع برشلونة أمام فياريال، للمباراة الثانية على التوالي، وتألق وكاد أن يسجل أول أهدافه مع الفريق الكتالوني، لولا القائم.

ونجح برشلونة في الفوز على فياريال، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاسيراميكا، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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وتمكن يامال، من صناعة أول أهداف برشلونة في اللقاء، بعرضية متقنة قابلها جافي برأسية في الشباك، بينما شارك في الهدف الأخير بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ثم ارتطمت في القائم، وعادت إلى ليفاندوفسكي الذي وضع الكرة في الشباك.

وبعد صناعة هدف اليوم، أصبح يامال أصغر لاعب يصنع هدفًا في الدوري الإسباني في القرن الـ 21 وهو بعمر الـ 16 عامًا و45 يومًا، متفوقًا على زميله أنسو فاتي الذي صنع هدفًا أمام فالنسيا في سبتمبر 2019 عندما كان عمره 16 عامًا و318 يومًا، بينما أول هدف صنعه الأسطورة ليونيل ميسي كان عمره 17 عامًا و10 أشهر و8 أيام.

وقبل أيام حطم يامال رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ أصبح أصغر لاعب يشارك بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، وحينها كان عمره 16 عامًا و38 يومًا.