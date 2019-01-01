متعب يرشح أول فريقين في نصف نهائي الكونفدرالية ويستبعد الصفاقسي

ماذا عن موقف الزمالك؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف عماد متعب؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن توقعاته للمتأهلين لدور الأربعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناص قام قبل قليل، بسحب قرعة ربع النهائي بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية "القاهرة". (للإطلاع عن نتائج القرعة)

وبسؤال متعب عن توقعاته للمتأهل من بين الصفاقسي التونسي ونكانا الزامبي قال: "المواجهة صعبة، لكن أتوقع أن الفريق الزامبي هو الأقرب للتأهل".

وعن المواجهة الأخرى التي ستجمع بين نهضة البركان المغربي وجور ماهيا الكيني، رشح متعب الفريق البركاني للتأهل لنصف النهائي.

ولم يكشف نجم الشياطين الحمر السابق عن توقعاته لمواجهة الزمالك المصري وحسنية أكادير المغربي، لكنه اكتفى بالإشارة بالإيماء بالموافقة على أفضلية الزمالك وفقًا لتوقعات النجم الكاميروني باتريك مبوما.

يذكر أن مباريات الذهاب من المقرر أن تقام في السابع من إبريل الجاري، على أن يكون الإياب في 14 من الشهر نفسه.

فيما تحدد يومي 28 إبريل و5 مايو موعدًا لذهاب وإياب نصف النهائي، على أن يكون النهائي في 19 و26 من مايو.