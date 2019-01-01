الزمالك في مواجهة حسنية أغادير المغربي بكأس الكونفدرالية

الزمالك يقع في مواجهة حسنية أغادير المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجريت مراسم قرعة دور الربع نهائي ببطولة كأس الكونفدرالية، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.

الزمالك ينتظر وقوعه مع أحد الأندية الثلاثة "حسنية أغادير المغربي، أو النجم الساحلي التونسي أو نكانا ريد ديفلز الزامبي".

وشارك في سحب القرعة النجم المصري عماد متعب، مهاجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكاميروني باتريك إمبوما.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الصفاقسي التونسي × ناكانا ريد ديفلز الزامبي

الهلال السوداني × النجم الساحلي التونسي

الزمالك × حسنية أغادير المغربي

نهضة بركان × جور ماهيا الكيني

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مواعيد باقي مباريات المجموعة:

ربع نهائي - ٧ و١٤ ابريل

نص النهائي - ٢٨ ابريل و ٥ مايو

النهائي - ١٩ و٢٦ مايو

الطريق للنهائي:

الفائز من الصفاقسي التونسي ونكانا ريد ديفلز × الفائز من نهضة بركان المغربي وجور ماهيا الكيني

الفائز من الزمالك وحسنية أغادير × الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي