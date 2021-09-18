مبلغ ضخم دون المكافآت .. تفاصيل راتب ميسي مع باريس

هناك مكافأة ولاء في عقد اللاعب

صفقة تاريخية قام بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط جدل حول راتبه مع فريقه الجديد.

اللاعب غادر برشلونة في الصيف، بعدما فشل النادي الكتالوني في تسجيله بقائمة الفريق بسبب الأزمة المالية، ليختار بعدها الانتقال لباريس.

ميسي وقع على عقد مدته موسمين مع إمكانية إضافة موسم آخر بالتوافق بين جميع الأطراف.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت النقاب أخيرًا عن تفاصيل عقد ميسي مع ناديه الجديد، بعد ما يقرب من عشرين عامًا مع برشلونة.

وأوضحت أن اللاعب يمكن أن يكسب ما يصل إلى 110 مليون يورو طوال فترة عقده مع الراتب والمكافآت المختلفة.

وأشارت إلى أن راتب ميسي السنوي سيصل إلى 30 مليون يورو وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في باريس، ولكنه قد يزيد في السنة الثانية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم إدراج مكافأة ولاء مغرية قيمتها 10 ملايين يورو، عندما تمكن باريس من إدخال جزء من راتبه في العملات المشفرة.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على هذا المبلغ في مايو 2023 إذا أكمل عقده مع باريس حتى النهاية، و10 ملايين إضافية في مايو 2024 لو قام بتفعيل بند السنة الاختيارية.

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وبذلك يكون راتبه 30 مليون يورو هذا الموسم، ثم 40 مليون يورو في الموسمين التاليين، ليصبح وقتها إجمالي ما دفعه باريس 110 ملايين يورو، دون احتساب المكافآت المتنوعة، والمكافأة التي حصل عليها صاحب الـ34 سنة عندما وقع للنادي في أغسطس الماضي.

يذكر أن ميسي لعب مباراتين مع باريس هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق حتى الآن.