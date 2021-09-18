هل يكتشف ميسي جديد؟ .. برشلونة يطلب ضم 3 مواهب سعودية

ميسي ودع البارسا واتنقل إلى باريس سان جيرمان مؤخرًا

لا يتوقف نادي برشلونة عن البحث عن المواهب الصغيرة في مختلف أنحاء العالم، عل وعسى أن يكتشف نجمًا جديدًا على غرار نجوم لاماسيا في بداية الألفية الجديدة وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز.

أنظار كشافي النادي الكتالوني رصدت تلك المرة 3 مواهب صغيرة من السعودية، إذ كشفت صحيفة الرياضية عن تقدم النادي بطلب رسمي لإدارة مشروع دوري المدارس لطلب حضور الثلاثي عبد الرزاق عواجي وبهيان القحطاني وفيصل عبد الرزاق للنادي للخضوع إلى لتجارب ميدانية لمدة شهر.

اللاعبون الثلاثة تواجدوا ضمن معسكر إعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس نُظم في مدينتي برشلونة ومدريد، وقد حضره وتابع اللاعبين كشافون من مختلف الأندية الإسبانية، ومنها برشلونة، بهدف اصطياد المواهب اللامعة.

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وقد لعب الفريق خلال المعسكر ضد عددًا من الفرق تحت 17 عامًا مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد تحت 17 عامًا، ولفت ثلاثي فريق نخبة دوري المدارس الأنظار بقوة.

يُشار إلى أن عواجي يُجيد في مركز الجناح الأيسر ويتبع إدارة تعليم محافظة جدة، فيما يلعب القحطاني في خانة الظهير الأيمن ويتبع تعليم منطقة الرياض، ويُجيد عبد الرزاق اللعب في خانة الظهير الأيسر ويتبع تعليم المدينة المنورة.

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