جدول مباريات كأس قطر 2021، القنوات الناقلة والتذاكر

كل ما تريد معرفته عن كأس قطر 2021، جدول المباريات، القنوات الناقلة طرق شراء التذاكر لجميع المباريات، ومن هم الأبطال السابقون للبطولة؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد نصف نهائي كأس قطر، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021 على ستاد عبد الله بن خليفة، وسيلعب نادي الدحيل حامل لقب بطل دوري نجوم قطر ضد الغرافة صاحب المركز الرابع، كما سيقابل نادي الريان صاحب المركز الثاني في الدوري فريق السد صاحب المركز الثالث.

يُعد الكأس القطري الذي تم تنظيمه لأول مرة عام 1995 تحت مسمى كأس ولي العهد البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولة دوري نجوم قطر، وهي بطولة يُنظمها الاتحاد القطري بعد نهاية موسم الدوري لأندية المربع الذهبي المحتلين للمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، ويتم تقسيمها ليتواجه المتصدر بصاحب المركز الرابع، بينما يلتقي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

جدول مباريات كأس أمير قطر 2021، القنوات الناقلة ونظام البطولة

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات كأس قطر 2021، ما هي القنوات الناقلة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين للبطولة؟ وأكثر من ذلك.

موعد نهائي كأس قطر 2021

يُلعب نهائي كأس قطر يوم الجمعة 26 فبراير 2021، في تمام الساعة 16:45 بتوقيت الدوحة، وسيقام في استاد عبد الله بن خليفة.

المباراة الموعد الملعب نهائي كأس قطر الجمعة 26 فبراير 2021،

16:45 قطر، 17:45 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة

موعد نصف نهائي كأس قطر 2021

يُلعب نصف نهائي كأس قطر يوم الخميس القادم 18 فبراير 2021 ميلادياً، الموافق 6 رجب 1442 هجرياً، وتنطلق مباراة الريان والسد الساعة 4:45 مساءً بتوقيت قطر، وفي تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الدوحة تنطلق مباراة الدحيل والغرافة.

الاجتماع الفني للدور نصف النهائي من بطولة #كأس_قطر_٢٠٢١

🔗 https://t.co/EflydQyTKa pic.twitter.com/cG7d26RBRN — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) February 16, 2021

المباراة الموعد الملعب الريان - السد الخميس 18 فبراير 2021،

16:45 قطر، 17:45 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة الدحيل - الغرافة الخميس 18 فبراير 2021،

19:45 قطر، 20:45 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس قطر 2021؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس قطر 2021، وستذاع جميع المباريات الخاصة بالبطولة على شاشتها.

البطولة القنوات الناقلة كأس قطر 2021 beIN SPORTS HD

ما هي طرق شراء تذاكر مباريات كأس قطر 2021؟

تعتبر قطر من الدول القليلة على مستوى العالم التي أعادت الجمهور إلى مدرجاتها، ونجحت في تنظيم كأس العالم للأندية 2021 على أرضها بحضور الجمهور.

كأس الفخر والعز، من له؟ 🏆 #كأس_قطر_٢٠٢١



🎟️ اشترِ تذكرتك الإلكترونية من خلال ⁦ https://t.co/PEiwuypVSG ⁩ pic.twitter.com/OH2dXkXcMc — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) February 16, 2021

يمكنك الحصول على تذاكر حضور مباريات كأس قطر من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته مؤسسة دوري نجوم قطر لهذا الغرض، ومن خلاله يمكنك اختيار المباراة والمقعد الذي تود مشاهدة المباراة من خلاله.

من هم الأبطال السابقون لكأس قطر؟

السد هو البطل التاريخي لبطولة كأس قطر برصيد 6 ألقاب، والتي كانت آخرها عام 2017، بينما يأتي الريان في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، فيما يتشارك كلًا من الدحيل ، الغرافة ونادي قطر في المركز الثالث برصيد ثلاث ألقاب.