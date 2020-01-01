جدول مباريات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 في الدوري الأروبي 2020 وأبطال آسيا والدوري السعودي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يشهد اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 مباريات في العديد من البطولات العربية والآسيوية والأوروبية.

تبدأ اليوم الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بالعديد من المبارات القوية، في تمام الساعة 07:55 بتوقيت مصر يستضيف ميلان نادي سيلتيك صاحب المركز الأخير بمجموعته، وفي نفس التوقيت يحل ليستر سيتي ضيفًا على فريق زوريا لوجانسك، ثم في تمام العاشرة مساءً يستضيف نادي روما فريق يونج بويز، وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب الإمارات مباراة آرسنال ضد رابيد فيينا، كما يحل نابولي الإيطالي ضيفًا على آلكمار الهولندي صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن النادي الطلياني.

بينما في دوري أبطال آسيا يستضيف صاحب المركز الثالث في مجموعته نادي شنجهاي فريق أولسان هيونداي متصدر المجموعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وفي نفس التوقيت يلتقي بيرث جلوري بنادي طوكيو.

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ثم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوجد لقاء قوي بين نادي الهلا ونادي الفتح في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مكة المكرمة، كما يحل نادي النصر ضيفًا قويًا على نادي أبها في تمام الساعة 3:35.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 ديسمبر "3-12-2020":

الدوري الأوروبي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - سيلتك 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ليل - سبارتا براج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 6 زوريا لوهانسك - ليستر سيتي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 5 سسكا موسكو - وولفسبيرجر 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 9 روما - يونج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 آرسنال - رابيد فيينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيس - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ريال سوسييداد - ريجيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - النصر 15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA Sports 2 HD الهلال - الفتح 17:40 السعودية، 16:40 مصر KSA Sports 1 HD

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