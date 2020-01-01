جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020 والدوري الإماراتي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

لقاءات ومنافسات جديدة يشهدها اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 في دوريات كرة القدم المختلفة.

في دوري أبطال أوروبا تبدأ اليوم الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يواجه أتلتيكو مدريدي نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، ويستضيف شاختار دونيتسك بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة، يلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، ويواجه نادي سالزبورج من النمسا بايرن ميونخ الألماني، فيما يستضيف مانشستر سيتي أوليمبياكوس، ويلتقي نادي بورتو مع مارسيليا الفرنسي، كما يجمع لقاء قوي بين ليفربول وأتالانتا.

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تبدأ اليوم الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي ، وسيواجه الشارقة الظفرة والفجيرة العين الساعة 6 مساءً بتوقيت أبوظبي، فيما يواجه النصر عجمان وبني ياس الجزيرة الساعة 9 مساءً.

في كأس أوريدو القطرية يلتقي الريان مع الأهلي الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الدوحة، ويواجه الغرافة العربي الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي الخريطيات مع أم صلال في نفس التوقيت.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر "3-11-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 شاختار دونيتسك - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 سالزبورج - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 ريال مدريد - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر سيتي - أوليمبياكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 بورتو - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ميتييلاند - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتالانتا - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإماراتي - الأسبوع الرابع المباراة الموعد القناة الناقلة الشارقة - الظفرة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 2 HD الفجيرة - العين 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية AD SPORTS 1 HD النصر - عجمان 21:00 الإمارات، 22:00 السعودية AD SPORTS 2 HD بني ياس - الجزيرة 21:00 الإمارات، 22:00 السعودية AD SPORTS 1 HD