جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 في دوري أبطال أسيا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والدوري المصري والقنوات الناقلة

لقاءات كروية أوروبية وعربية تتجدد كل يوم في مختلف البطولات، ويشهد اليوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من منافسات كرة القدم.

في بطولة دوري أبطال آسيا يُستأنف دور المجموعات بلقاء نادي استقلال طهران الإيراني مع نادي الأهلي السعودي في تمام الخامسة مساءً، ومواجهة بين فريقي الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي في تمام الثامنة مساءً، كما يلتقي أيضاً نادي باديديه من إيران مع نادي باختاكور من أوزبكستان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا تُستكمل المرحلة التأهيلية حيث تشهد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة تجمع نادي جينت من بلجيكا مع نادي دينامو كييف من أوكرانيا، ولقاء لنادي مولده من النرويج أمام نادي فرينكفاروزي من المجر، وأيضاً مواجهة بين فريق أوليمبياكوس من اليونان وفريق أومونيا من قبرص.

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وفي بطولة الدوري الأوروبي تستمر المرحلة التأهيلية بمباراة أبولون من قبرص أمام ليخ بوزنان من بولندا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز يستضيف نادي مصر النادي الأهلي في الجولة ٢٩ من عمر البطولة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر "23-9-2020":

دوري أبطال أسيا المباراة الموعد القناة الناقلة إيران استقلال طهران - الأهلي السعودية 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 السعودية الهلال - شباب الأهلي دبي الإمارات 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 إيران شهر خودرو - باختاكور أوزبكستان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة أوليمبياكوس - أف سي اومونيا نيقوسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 مولده - فرينكفاروزي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 جينت - دينامو كييف 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الأوروبي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ابولون ليماسول - ليخ بوزنان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD

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