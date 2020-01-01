جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان مباريات فرقهم المفضلة للاستمتاع بالأداء وروح المنافسة، وبعد بدء استئناف المنافسات في الدوريات الكبرى يشهد يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 مجموعة من المباريات الهامة.

سيعود الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم بعد فترة غياب طويلة، وستكون العودة باستكمال مباريات الأسبوع 28، حيث سيقابل أستون فيلا شيفيلد يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيقابل مانشستر سيتي آرسنال في إحدى قمم مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني في الأسبوع الـ29 ستكون أولها بين إيبار وأتلتيك بلباو وفي نفس الوقت سيقابل بلد الوليد سيلتا فيجو، وأخيرًا سيقابل أوساسونا أتلتيكو مدريد المتراجع هذا الموسم.

المزيد من الفرق

أما في الدوري الألماني الذي حسمه بايرن ميونخ بالأمس، ستتواصل الجولة الـ32 من عمر البطولة، وسيقابل آينتراخت فرانكفورت شالكه، فيما سيواجه بوروسيا دورتموند ماينز وسيستضيف باير ليفركوزن كولن، كما سيواجه أوجسبورج هوفنهايم ولايبزيج فورتونا دوسلدورف.

موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي، القنوات الناقلة والملعب

سنكون اليوم على موعد مع نهائي كأس إيطالي بين نابولي ويوفنتوس، وسيكون موعد المباراة هو التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 يونيو "17-6-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - شيفيلد يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - آرسنال 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

كأس إيطاليا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية Rai 1

الدوري البرتغالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة باكوس فيريرا - بيلينينسيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal ريو آفي - بنفيكا 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 أوساسونا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3