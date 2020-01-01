جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والإيطالي والدوري المصري الممتاز

يلتقي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ارسنال وساوثهامتون على ستاد الإمارات، وليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد على ستاد ايلاند رود في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوثيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقي ليستر سيتي وإيفرتون، وفي العاشرة مساءًا يلتقي ليفربول وتوتنهام في قمة إنجليزية ممتعة ينتظرها كل محبي وعشاق كرة القدم في العالم، كما يلتقي فولهام وبرايتون، وكريستال بالاس ضد وست هام يونايتد.

وفي الدوري الإسباني يستضيف اليوم نادي برشلونة فريق ريال سوسيداد في الجولة التاسعة عشر من اللاليجا، على الكامب نو في المباراة الثانية عشر للفريق للكتالوني في بطولة الدوري بسبب المؤجلات نتيجة مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي يوفنتوس واتلانتا الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، كما يستضيف جنوى ميلان على ملعب لويجي فيراريس، ويستضيف انتر ميلان فريق نابولي على السان سيرو الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

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ويلتقي اليوم في الدوري المصري 6 فرق في الجولة الثانية، يستضيف نادي أسوان طلائع الجيش، يلتقي سيراميكا فريق البنك الأهلي، ووادي دجلة ضد المقاولون.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر "16-12-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال- ساوثهامتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليدز يونايتد - نيوكاسل يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 ليستر سيتي - إيفرتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - توتنهام هوتسبير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 فولهام - برايتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 وست هام يونايتد - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - أتلانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 انتر ميلان - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - طلائع الجيش 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD سيراميكا - البنك الأهلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD وادي دجلة - المقاولون العرب 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

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