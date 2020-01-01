جدول مباريات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 في الدوري الإسباني والإنجليزي والدوري الإيطالي والقنوات الناقلة..

يستكمل اليوم 20 ديسمبر 2020 الدوري الإنجليزي مباريات الجولة الخامسة عشر ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد في الأولد ترافورد، في المباراة الثالثة عشر للريد ديفلز في البريميرليج، ويلتقي توتنهام صاحب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري نادي ليسترسيتي على أرض السبيرز، كما يلتقي برايتون وشيفيلد يونايتد ويختتم اليوم بمباراة بين وست بورميتش وأستون فيلا.

في الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفًا على إيبار على ملعب بلدية ايبوروا، في المباراة الرابعة عشر للبلانكو في اللاليجا والذي تمكن من تحصيل 26 نقطة حتى الأن من مواجهاته في بطولة الدوري المحلي، كما يستضيف ملعب نويفو لوس كارمينيس مباراة ريال بيتيس وغرناطة، ويخوض قاديش مواجهه ضد خيتافي على أرض قاديش على ملعب رامون دي كارانزا.

يستكمل الكالتشيو مباريات الجولة الثالثة عشر ومن أبرز لقاءات اليوم لقاء انتر ميلان وسبيزيا على السان سيرو الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة وفي نفس التوقيت يشهد استاد مابي مباراة ميلان صاحب المركز الأول من 12 مباراة ضد ساسولو، ويواجه روما فريق اتلانتا على أرض الأخير، كما ويستضيف لاتسيو فريق نابولي في مباراة هامة للفريقين لتحسين ترتيبهم في جدول الدوري حتى لا يتراجع نابولي صاحب المركز الخامس حالياً عن مقدمة الجدول مبكرًا ويحاول لاتسيو تحصيل النقاط والتقدم في الترتيب.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 ديسمبر "20-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - شيفيلد يونايتد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام هوتسبير - ليستر سيتي 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 وست بروميتش ألبيون - أستون فيلا 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 قاديش - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إيبار - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة انتر ميلان - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 ساسولو - ميلان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 أتلانتا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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